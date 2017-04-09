Сергей Хусаинов: "Кутепов зацепил уфимца, пенальти был"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал пенальти в ворота "Спартака" в матче 22-го тура РФПЛ с "Уфой". По его мнению, 11-метровый удар назначен правильно. Вратарь "Спартака" Сергей Ребров парировал пенальти.

– В атаке игрок "Уфы" (Засеев) резко затормозил, оставил мяч под собой и развернулся, – сказал Хусаинов. – Кутепов сделал движение на перехват, и в силу своей некоординированности и большого рост пронес ногу в отбор. Мяч остался сзади, и защитник зацепил уфимца в стоячем положении, промахнувшись по мячу. Полузащитник упал лицом вниз. На мой взгляд, пенальти назначен верно. (Евгений БЕЛОУСОВ)