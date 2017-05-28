Сергей Фурсенко: "Стадион на Крестовском? Трудности надо преодолевать"

Новый генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко в интервью "СЭ" пообещал помощь клуба в устранении проблем на арене "Санкт-Петербург". Также он выразил уверенность в том, что новый стадион будет удобен и для игроков, и для болельщиков.

– Не могу не спросить про стадион...

– Стадион чисто футбольный, удобный для футболистов и зрителей. Если же говорить о недоработках, так их надо устранять. Ну, послушайте, в каждом деле есть сложности, особенно на начальном этапе. Трудности надо преодолевать. Что мы и будем делать совместно с городскими властями. Вспомните финал Лиги чемпионов в Лужниках – тогда тоже застилалось новое поле и из-за того, что оно не до конца прижилось, Терри промахнулся с 11-метровой отметки. (Максим МАКСИМОВ)

Полное интервью с Сергеем Фурсенко