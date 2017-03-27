Сергей Дмитриев: "Казаченок забивал даже с искусственными суставами"

Трехкратный чемпион страны в составе "Зенита", ЦСКА и "Спартака" Сергей Дмитриев считает, что ушедший из жизни Владимир Казаченок был нападающим от бога и что именно он дал ему путевку в жизнь как игроку и тренеру. Специалист, который возглавлял академию "Зенита", умер в воскресенье на 65-м году жизни.

– Так получилось, что в какой-то степени Владимир Казаченок закончил большую карьеру из-за меня, – сказал Дмитриев. – В 1983 году он получил травму перед поездкой по маршруту Ташкент - Баку - Тбилиси. Вместо Саныча взяли меня, я забил три мяча, и мы выиграли три матча. После этого Саныч доиграл сезон и закончил. Получается, я пришел ему на смену. Но в том числе – благодаря самому Казаченку. Он ко мне очень хорошо относился. Бывало, вместе играли в дубле. Саныч учил, подсказывал. Он на поле был не простым футболистом. Во-первых, очень классным. Во-вторых, очень не любил, если на поле кто-то "простаивал". Мог пихнуть от души. Но то ли мое отношение к футболу, то ли еще что-то влияло, но мне он не пихал. Скорее, просто подсказывал, помогал. Потом несколько лет спустя мы пересеклись в "Светогорце". Я подумывал заканчивать карьеру, а Саныч сказал: "Брось ты. Давай ко мне. Будешь играющим тренером. Поработаем с молодежью пару лет, потом отдам тебе эту команду уже как тренеру". Как вы помните, среди молодежи у нас был Саша Кержаков.



А Саныч... Он ведь несколько операций перенес. На сердце в том числе искусственные клапаны ставил, если не ошибаюсь. Искусственные суставы на колени вынужден был поставить. Но и с ними двигался с нами в футбол, причем очень прилично. Продолжал забивать. Нападающий от Бога, ничего не скажешь. Поэтому его уход – это шок. По-другому не скажешь. (Сергей ЦИММЕРМАН)