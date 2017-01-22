Сердар Таски: "Информация о "сливе" Аленичева игроками "Спартака" похожа на шутку"

Защитник "Спартака" Сердар Таски высказал мнение о том, что информация о возможном "сливе" бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева игроками красно-белых похожа на шутку. По словам 29-летнего защитника, ни один из футболистов не будет вести подковерные игры против тренера.

– Не думаю, что было бы честно сейчас обсуждать работу Дмитрия Аленичева в "Спартаке", – приводит ТАСС слова Таски. – При нем у нас тоже были хорошие матчи, мы тоже добивались результатов, но, к сожалению, в какой-то момент потеряли много очков в чемпионате, а летом вылетели из розыгрыша Лиги Европы. Думаю, что Аленичев сделал что-то для того, чтобы сейчас, уже с новым тренером, мы занимали первое место; не думаю, что сейчас нужно копаться в прошлом и вспоминать его ошибки – все нужно рассматривать как единое целое.

Впервые слышу, что игроки могли "сливать" Аленичева. Честно говоря, это смешно и больше похоже на какую-то шутку. Ни один игрок никогда не сможет сделать этого. Все, кто выходит на поле, всегда хотят добиваться только побед, никто и никогда не будет вести подковерные игры против тренера. Против АЕК мы сыграли два плохих матча и заслуженно вылетели из Лиги Европы, но говорить о "сливе" тренера просто смешно и неуместно.



