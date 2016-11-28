15:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сельдяков не будет судить матч "Зенит" – "Уфа" из-за ошибки в предыдущем матче

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Департамент судейства и инспектирования РФС, руководствуясь п. 3.4.2. "Положения о порядке регулирования назначений судей на матчи команд нелюбительских футбольных клубов", принял решение о замене главного судьи матча 16-го тура чемпионата России "Зенит""Уфа", который состоится в Санкт-Петербурге 30 ноября 2016 года.

Назначение на игру получил Михаил Вилков (Нижний Новгород), ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба – Москва), резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), инспектор матча – Александр Гвардис (Калининград).

Замена произведена в связи с тем, что назначенный ранее Владимир Сельдяков в игре 15-го тура "Локомотив""Урал" допустил серьезную ошибку, не удалив игрока хозяев Виталия Денисова, и получил низкую оценку за качество работы. (Александр БОБРОВ)

Вилков заменит Сельдякова на матче "Зенит" – "Уфа"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Осакаровка

Сельдяков не будет судить, А ЕГОРОВЫ, МЕШКОВЫ и НИКОЛАЕВЫ- будут!!!!!!!! На этих троих клейма уже негде ставить, а они продолжают судить. Это наш коррупционный футбол!

16:40

oleg_Spb

Опять судьи московские...

16:15

oleg_Spb

Опять будут судить московские судьи... Вообще, если во втором круге все отдадут по 3 очка "сами знаете какой команде, название которой называть нельзя", то летом-осенью 2017 все будут наблюдать очередное унизительное для российского болельщика зрелище . А кто подскажет, какие чемпионы своих стран ниже АЕКа по рейтингу?

16:13

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