Сельдяков не будет судить матч "Зенит" – "Уфа" из-за ошибки в предыдущем матче

Департамент судейства и инспектирования РФС, руководствуясь п. 3.4.2. "Положения о порядке регулирования назначений судей на матчи команд нелюбительских футбольных клубов", принял решение о замене главного судьи матча 16-го тура чемпионата России "Зенит" – "Уфа", который состоится в Санкт-Петербурге 30 ноября 2016 года.
Назначение на игру получил Михаил Вилков (Нижний Новгород), ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба – Москва), резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), инспектор матча – Александр Гвардис (Калининград).
Замена произведена в связи с тем, что назначенный ранее Владимир Сельдяков в игре 15-го тура "Локомотив" – "Урал" допустил серьезную ошибку, не удалив игрока хозяев Виталия Денисова, и получил низкую оценку за качество работы. (Александр БОБРОВ)
Осакаровка
Сельдяков не будет судить, А ЕГОРОВЫ, МЕШКОВЫ и НИКОЛАЕВЫ- будут!!!!!!!! На этих троих клейма уже негде ставить, а они продолжают судить. Это наш коррупционный футбол!
16:40
oleg_Spb
Опять судьи московские...
16:15
oleg_Spb
Опять будут судить московские судьи... Вообще, если во втором круге все отдадут по 3 очка "сами знаете какой команде, название которой называть нельзя", то летом-осенью 2017 все будут наблюдать очередное унизительное для российского болельщика зрелище . А кто подскажет, какие чемпионы своих стран ниже АЕКа по рейтингу?
16:13