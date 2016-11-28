Сельдяков не будет судить матч "Зенит" – "Уфа" из-за ошибки в предыдущем матче

Департамент судейства и инспектирования РФС, руководствуясь п. 3.4.2. "Положения о порядке регулирования назначений судей на матчи команд нелюбительских футбольных клубов", принял решение о замене главного судьи матча 16-го тура чемпионата России "Зенит" – "Уфа", который состоится в Санкт-Петербурге 30 ноября 2016 года.

Назначение на игру получил Михаил Вилков (Нижний Новгород), ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба – Москва), резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), инспектор матча – Александр Гвардис (Калининград).

Замена произведена в связи с тем, что назначенный ранее Владимир Сельдяков в игре 15-го тура "Локомотив" – "Урал" допустил серьезную ошибку, не удалив игрока хозяев Виталия Денисова, и получил низкую оценку за качество работы. (Александр БОБРОВ)

Вилков заменит Сельдякова на матче "Зенит" – "Уфа"