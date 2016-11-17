Секу Конде получил от "Амкара" клубные валенки для тренировок

"Амкар" продолжает подготовку к матчу 14-го тура чемпионата России со "Спартаком", несмотря на низкую температуру воздуха, информирует пресс-служба пермского клуба. Защитник красно-черных Секу Конде провел занятие в клубных валенках.
Ранее главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев подчеркнул, что команда не может проводить полноценные тренировки из-за погоды. Повышенная температура тела (37,2 градуса) была отмечена у Дарко Бодула, а Давид Хурцидзе отморозил пальцы обеих ног.
Амкар продолжает готовиться к матчу со "Спартаком" в условиях сверхнизких температур. Секу Конде выдали специальные клубные валенки @rfpl pic.twitter.com/lGyg3hLxOF– FC Amkar (@fc_amkar) 17 ноября 2016 г.