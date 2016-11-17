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Секу Конде получил от "Амкара" клубные валенки для тренировок

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"Амкар" продолжает подготовку к матчу 14-го тура чемпионата России со "Спартаком", несмотря на низкую температуру воздуха, информирует пресс-служба пермского клуба. Защитник красно-черных Секу Конде провел занятие в клубных валенках.

Ранее главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев подчеркнул, что команда не может проводить полноценные тренировки из-за погоды. Повышенная температура тела (37,2 градуса) была отмечена у Дарко Бодула, а Давид Хурцидзе отморозил пальцы обеих ног.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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