Руслан Нигматуллин: "Поддерживаю не только идею видеофиксации гола, но и видеоповторов!"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин положительно оценил вероятность введения системы автоматического определения взятия ворот. Напомним, что после матча 19-го тура с "Амкаром", завершившегося победой пермяков (1:0), тренеры и игроки "Зенита" раскритиковали судейство. В частности, их недовольство вызвал незасчитанный гол Луиша Нету в ворота пермяков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что генеральный директор "Зенита" и член правления РФПЛ Максим Митрофанов собирается поднять вопрос о ее введении уже на ближайшем заседании РФПЛ. Отметим, что установка системы видеофиксации на одном стадионе стоит примерно 300 000 долларов.

– К такому нововведению я отношусь положительно, – говорит Нигматуллин. – Если эту идею удастся воплотить в жизнь, то справедливости станет больше. Я в целом "за" правило введения видеоповторов, а не только определения гола. Если бы было правило видеоповторов, исход матча "Барселона" – "ПСЖ" был бы другим. (Любовь КОНЯЕВА)