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"Зенит" хочет поднять вопрос о введении системы определения взятия ворот в премьер-лиге

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Генеральный директор "Зенита" и член правления РФПЛ Максим Митрофанов собирается поднять вопрос о введении системы автоматического определения взятия ворот в чемпионате России, утверждает "Чемпионат". Ее уже применяют в Англии, еврокубковых турнирах, также будут использовать на матчах Кубка конфедераций-2017. Сине-бело-голубые намерены вынести этот вопрос на рассмотрение уже на ближайшем заседании РФПЛ.

Напомним, что после матча 19-го тура с "Амкаром", завершившегося победой пермяков (1:0), тренеры и игроки "Зенита" раскритиковали судейство. В частности, их недовольство вызвал незасчитанный гол Луиша Нету в ворота пермяков.

 

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Дополнительная информация

https://www.championat.com/football/news-2742730-zenit-nameren-podnjat-vopros-o-vvedenii-v-rfpl-sistemy-vzjatija-vorot.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Obl2007

При чем здесь незасчитанный гол ? БЫЛО ПОЛОЖЕНИЕ "ВНЕ ИГРЫ " Смотрите первоисточники !!!!! Зенит всем мозги пытается запудрить ! Бессовестные !...

00:17

дост

так вроде же проблема не в самом взятии ворот а в офсайде, причем здесь взятие ворот? Хотя я за

00:15

Леня-космос

Все только за будут, но разве дело в этом? Игры нет, команда не готова, игроки слабые.

00:13

waleriy

Паника на корабле у бомжей.

00:13

баламошка

У бомжей началась истерика от временного отсутствия левых пенальти.

00:10

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