"Зенит" хочет поднять вопрос о введении системы определения взятия ворот в премьер-лиге

Генеральный директор "Зенита" и член правления РФПЛ Максим Митрофанов собирается поднять вопрос о введении системы автоматического определения взятия ворот в чемпионате России, утверждает "Чемпионат". Ее уже применяют в Англии, еврокубковых турнирах, также будут использовать на матчах Кубка конфедераций-2017. Сине-бело-голубые намерены вынести этот вопрос на рассмотрение уже на ближайшем заседании РФПЛ.
Напомним, что после матча 19-го тура с "Амкаром", завершившегося победой пермяков (1:0), тренеры и игроки "Зенита" раскритиковали судейство. В частности, их недовольство вызвал незасчитанный гол Луиша Нету в ворота пермяков.
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Дополнительная информация
https://www.championat.com/football/news-2742730-zenit-nameren-podnjat-vopros-o-vvedenii-v-rfpl-sistemy-vzjatija-vorot.html
Obl2007
При чем здесь незасчитанный гол ? БЫЛО ПОЛОЖЕНИЕ "ВНЕ ИГРЫ " Смотрите первоисточники !!!!! Зенит всем мозги пытается запудрить ! Бессовестные !...
00:17
дост
так вроде же проблема не в самом взятии ворот а в офсайде, причем здесь взятие ворот? Хотя я за
00:15
Леня-космос
Все только за будут, но разве дело в этом? Игры нет, команда не готова, игроки слабые.
00:13
waleriy
Паника на корабле у бомжей.
00:13
баламошка
У бомжей началась истерика от временного отсутствия левых пенальти.
00:10