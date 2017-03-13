"Зенит" хочет поднять вопрос о введении системы определения взятия ворот в премьер-лиге

Генеральный директор "Зенита" и член правления РФПЛ Максим Митрофанов собирается поднять вопрос о введении системы автоматического определения взятия ворот в чемпионате России, утверждает "Чемпионат". Ее уже применяют в Англии, еврокубковых турнирах, также будут использовать на матчах Кубка конфедераций-2017. Сине-бело-голубые намерены вынести этот вопрос на рассмотрение уже на ближайшем заседании РФПЛ.

Напомним, что после матча 19-го тура с "Амкаром", завершившегося победой пермяков (1:0), тренеры и игроки "Зенита" раскритиковали судейство. В частности, их недовольство вызвал незасчитанный гол Луиша Нету в ворота пермяков.