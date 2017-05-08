Роман Зобнин: "После матча с "Томью" Каррера не пришел в раздевалку "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отметил, что на празднование чемпионского титула команда собралась за два часа. Россиянин также назвал хавбека Фернанду лучшим игроком красно-белых в уходящем сезоне.

– Буквально за два часа собрались всей командой, – сказал в эфире программы "Тотальный разбор" Зобнин. – В ресторане были очень счастливые люди, мы поздравили друг друга. Болельщики приехали даже туда, с ними попраздновали и потом поехали по домам.

Массимо Каррера? Конечно, он был там. Начал собирать всех Денис Глушаков, а уже потом пришло сообщение от начальника команды о месте сбора. Не переживал ли, что тренер не пришел в раздевалку после последней домашней игры? Все прекрасно понимали, почему Каррера не пришел в раздевалку после "Томи". Лучший игрок сезона у нас? Фернанду.

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