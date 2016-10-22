Роман Зобнин: "На 100 процентов готовы к матчу с ЦСКА"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после победы над "Уралом" (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России (1:0) отметил, что команда готова к дерби с ЦСКА. По его словам, в строй должны вернуться еще некоторые игроки.

Напомним, что встречу пропускали нападающие Зе Луиш и Квинси Промес, а также полузащитник Денис Глушаков. Последние двое должны вернуться к встрече с ЦСКА.

– В принципе можно говорить, что к ЦСКА готовы. Еще вернется в строй пара футболистов. Думаю, на 100 процентов готовы к матчу с ЦСКА, - отметил Зобнин в эфире телеканала "Наш футбол".