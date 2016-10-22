22:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Роман Зобнин: "На 100 процентов готовы к матчу с ЦСКА"

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Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после победы над "Уралом" (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России (1:0) отметил, что команда готова к дерби с ЦСКА. По его словам, в строй должны вернуться еще некоторые игроки.

Напомним, что встречу пропускали нападающие Зе Луиш и Квинси Промес, а также полузащитник Денис Глушаков. Последние двое должны вернуться к встрече с ЦСКА.

– В принципе можно говорить, что к ЦСКА готовы. Еще вернется в строй пара футболистов. Думаю, на 100 процентов готовы к матчу с ЦСКА, - отметил Зобнин в эфире телеканала "Наш футбол".

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КОММЕНТАРИИ (4)
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alexanches

за! клубные шлюхи должны молчать

23:47

DAVI SVININU!

Мусорское дно! Кто ЗА!

23:22

alexanches

предадели, вообще должны помалкивать...

23:12

shms

Ром, ты приляг, отдохни. Твои мысли не к месту и не ко времени. Матч с ЦСКА через неделю. Ты еще зеленый, как пи...юн у кузнечика, чтобы говорить за неделю о готовности команды к важному матчу

22:31

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