Роман Зобнин: "Лет до 16 вообще футбол не смотрел"

Развернутое интервью спецкору "СЭ" дал 22-летний хавбек "Спартака" Роман Зобнин, который стал одним из главных открытий этого сезона. Он подчеркнул, что в детстве не увлекался просмотром футбольных матчей, а предпочитал играть сам.

– Бывший автор "СЭ" Алексей Зинин, который сейчас занимает должность спортивного директора "Краснодара", прошлой весной рассказывал: "У Зобнина оклад – 400 тысяч рублей в месяц. Даже в клубе из нижней половины таблицы ему предлагали условия минимум в три раза больше. Но он оказался патриотом, сказал: "Хочу играть в "Динамо", деньги для меня не главное". Куда звали?

– Было такое. Команду называть не стану. Только уточню: моя зарплата в "Динамо" составляла даже не 400 тысяч, а 250. С бонусами – да, наверное, до 400 и дошло.

– За кого болели в детстве в Иркутске?

– Не поверите, но ни за кого! Лет до 16 вообще футбол не смотрел. Ни наш, ни иностранный. Любил только играть в него. Мой брат, который тоже был футболистом, смотрел все подряд, а мне это было неинтересно. Родители, которые сами, кстати, тоже не увлекались футболом, поражались: как же так? И даже когда в 16 начал следить за трансляциями, то без боления за кого-либо. Мне только очень понравился Тьерри Анри, в честь которого взял 14-й номер.

– Скоро сможете с ним сфотографироваться – француз сейчас второй тренер сборной Бельгии, против которой россияне в марте проведут контрольный матч.

– Серьезно?! Прикольно. Будет возможность – подойду, сделаю снимок. (Игорь РАБИНЕР)

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