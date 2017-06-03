Роман Широков: "Лучшие в чемпионате - Акинфеев, Смолов, Фернандес, Глушаков, Промес"

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в интервью "СЭ" отметил, что не может назвать лучшего игрока прошедшего чемпионата. По его словам, на это звание претендуют пять игроков.

– Кто лучший игрок чемпионата России?

– Однозначного выбора нет, есть порядка четырех-пяти кандидатов.

– Это…

– …Акинфеев, Смолов, Фернандес, Глушаков, Промес.

– Все в восторге от Зобнина.

– А я не стал бы называть его. Роман молод, один из лидеров "Спартака", но мне кажется, что перечисленные футболисты провели чемпионат ярче. (Сергей АСТАХОВ)

Полное интервью Романа Широкова