02:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Роман Широков: "Лучшие в чемпионате - Акинфеев, Смолов, Фернандес, Глушаков, Промес"

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в интервью "СЭ" отметил, что не может назвать лучшего игрока прошедшего чемпионата. По его словам, на это звание претендуют пять игроков.

– Кто лучший игрок чемпионата России?

– Однозначного выбора нет, есть порядка четырех-пяти кандидатов.

– Это…

– …Акинфеев, Смолов, Фернандес, Глушаков, Промес.

– Все в восторге от Зобнина.

– А я не стал бы называть его. Роман молод, один из лидеров "Спартака", но мне кажется, что перечисленные футболисты провели чемпионат ярче. (Сергей АСТАХОВ)

Полное интервью Романа Широкова

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий