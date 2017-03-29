РФС завтра рассмотрит работу Турбина на матче "Амкар" - "Зенит"

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко сообщил, что контрольно-квалификационная комиссия в четверг дополнительно рассмотрит работу арбитра Евгения Турбина на матче 19-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Зенитом" (1:0).

Напомним, что арбитр в этой встрече принял ряд спорных решений. Однако после изучения матча Турбин получил очень высокую оценку – 8,5 балла, что равно "пятерке с плюсом" по 5-балльной шкале.

Эта оценка может быть снижена. Контрольно-квалификационная комиссия изучит эпизод, когда в концовке матча защитник "Зенита" Луиш Нету сорвал атаку "Амкара", но не получил за это желтую карточку, которая стала бы для него второй.

- Заседание, на котором будет рассматривать этот вопрос, состоится завтра, - цитирует ТАСС Бутенко.