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РФС завтра рассмотрит работу Турбина на матче "Амкар" - "Зенит"

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Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко сообщил, что контрольно-квалификационная комиссия в четверг дополнительно рассмотрит работу арбитра Евгения Турбина на матче 19-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Зенитом" (1:0).

Напомним, что арбитр в этой встрече принял ряд спорных решений. Однако после изучения матча Турбин получил очень высокую оценку – 8,5 балла, что равно "пятерке с плюсом" по 5-балльной шкале.

Эта оценка может быть снижена. Контрольно-квалификационная комиссия изучит эпизод, когда в концовке матча защитник "Зенита" Луиш Нету сорвал атаку "Амкара", но не получил за это желтую карточку, которая стала бы для него второй.

- Заседание, на котором будет рассматривать этот вопрос, состоится завтра, - цитирует ТАСС Бутенко. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4135169

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