Решение по уходу Лю Хуншена из "Спартака" принял Каррера

"СЭ" стали известны подробности ухода врача "Спартака" Лю Хуншена из клуба. Решение по китайскому специалисту принял главный тренер красно-белых Массимо Каррера. Доктор, работавший в столичной команде с 2003 года, не подошел тренерскому штабу итальянца и было решено не продлевать с ним контракт.

Отметим, что вместе с Лю Хуншеном "Спартак" покидает еще один врач – Андрей Гришанов, пришедший в декабре 2015 года вместо Владислава Корницкого. Гришанов долгое время работал в сборной России, в том числе на Euro-2008. Последний день работы специалистов в клубе – 31 мая.

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