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Рахимов и Карпин считают ЦСКА фаворитом в борьбе за попадание в Лигу чемпионов

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Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов и экс-наставник "Спартака" Валерий Карпин назвали ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место в турнирной таблице. За три тура до конца сезона армейцы опережают находящийся на третьей строчке "Зенит" на одно очко.

– Для меня ЦСКА на данный момент является фаворитом в борьбе за второе место, – сказал в эфире программы "Тотальный разбор" Рахимов.

– Согласен. По игре армейцы смотрятся предпочтительнее, - отметил Карпин.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

И так понятно было, что голубцы коням не конкуренты, рано или поздно всё равно слажали бы, хот с пенальтями со своими, хоть с удалениями.

20:13

sergant89

Проиграв Тереку в Питере Зенит не только заранее отдал чемпионство свиньям, но и сделал фаворитами армейцев в борьбе за вторую путевку в ЛЧ. Зениту предстоят 2 сложных матча против спасающихся от вылета Крыльев и в гостях против Краснодара. ЦСКА в следующем туре отправить в пердив Тулу, а потом у них останутся 2 матча против посредственного Рубина а такой же Анжи. Армейцам вполне по силам набрать все 9 очков, а скорее всего хватит и 7.

20:03

shpasic

ну, ещё бы Рахимов так не считал, отдав игру ЦСКА))

19:51