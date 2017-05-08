Рахимов и Карпин считают ЦСКА фаворитом в борьбе за попадание в Лигу чемпионов

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов и экс-наставник "Спартака" Валерий Карпин назвали ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место в турнирной таблице. За три тура до конца сезона армейцы опережают находящийся на третьей строчке "Зенит" на одно очко.
– Для меня ЦСКА на данный момент является фаворитом в борьбе за второе место, – сказал в эфире программы "Тотальный разбор" Рахимов.
– Согласен. По игре армейцы смотрятся предпочтительнее, - отметил Карпин.
баламошка
И так понятно было, что голубцы коням не конкуренты, рано или поздно всё равно слажали бы, хот с пенальтями со своими, хоть с удалениями.
20:13
sergant89
Проиграв Тереку в Питере Зенит не только заранее отдал чемпионство свиньям, но и сделал фаворитами армейцев в борьбе за вторую путевку в ЛЧ. Зениту предстоят 2 сложных матча против спасающихся от вылета Крыльев и в гостях против Краснодара. ЦСКА в следующем туре отправить в пердив Тулу, а потом у них останутся 2 матча против посредственного Рубина а такой же Анжи. Армейцам вполне по силам набрать все 9 очков, а скорее всего хватит и 7.
20:03
shpasic
ну, ещё бы Рахимов так не считал, отдав игру ЦСКА))
19:51