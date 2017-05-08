Рахимов и Карпин считают ЦСКА фаворитом в борьбе за попадание в Лигу чемпионов

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов и экс-наставник "Спартака" Валерий Карпин назвали ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место в турнирной таблице. За три тура до конца сезона армейцы опережают находящийся на третьей строчке "Зенит" на одно очко.

– Для меня ЦСКА на данный момент является фаворитом в борьбе за второе место, – сказал в эфире программы "Тотальный разбор" Рахимов.

– Согласен. По игре армейцы смотрятся предпочтительнее, - отметил Карпин.