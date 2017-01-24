Промес сфотографировался с автором мема SaltBae

Нападающий "Спартака" Квинси Промес выложил в своем профиле в Instagram фото с поваром Нусретом Гекче. Турок прославился не только своими кулинарными навыками, но и видео того, как он готовит и подает блюда. В частности, безумно популярным стало характерное движение, которым он посыпает пищу солью.

В итоге поклонники Гекче создали мем SaltBae, который означает "когда у тебя и так все хорошо, но ты все делаешь еще лучше". Его движение, например, повторял французский теннисист Гаэль Монфис во время матча Australian Open.

"Для меня было честью встретиться с Нусретом. Прекрасный опыт и великолепная еда", – написал Промес.

" I had the honor to meet @nusr_et today. What an experience, amazing food! 🍴" #QP10 Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes) Янв 24 2017 в 9:16 PST

Ottoman steak 🔪 Видео опубликовано nusr_et (@nusr_et) Янв 7 2017 в 2:44 PST