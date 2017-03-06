Погибший в Краснодаре фанат "Спартака" оказался братом футболиста ставропольского "Динамо"

По информации Life.ru, погибший в Краснодаре болельщик "Спартака" Евгений Р. является братом профессионального футболиста Валерия Р., выступающего за ставропольское "Динамо". Инцидент произошел после вчерашнего матча 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" (2:2). Троллейбус сбил перебегавшего через дорогу двадцатилетнего болельщика "Спартака". От полученных травм поклонник красно-белых скончался.
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