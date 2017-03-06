16:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Погибший в Краснодаре фанат "Спартака" оказался братом футболиста ставропольского "Динамо"

0
0
0
0

По информации Life.ru, погибший в Краснодаре болельщик "Спартака" Евгений Р. является братом профессионального футболиста Валерия Р., выступающего за ставропольское "Динамо". Инцидент произошел после вчерашнего матча 18-го тура чемпионата России "Краснодар""Спартак" (2:2). Троллейбус сбил перебегавшего через дорогу двадцатилетнего болельщика "Спартака". От полученных травм поклонник красно-белых скончался.

Дополнительная информация

https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA/981865/poghibshii_pod_trollieibusom_fanat_spartaka_okazalsia_bratom_futbolista_dinamo

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ