Первый гол "Спартака" в 2017 году забил Попов

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов открыл счет в товарищеском матче с "Жилиной". Этот гол стал первым для красно-белых в 2017 году. Мяч был забит уже на четвертой минуте. Отметим, что "Жилина" играет вторым составом.

Видеотрансляция матча "Спартак" - "Жилина"