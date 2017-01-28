Первый гол "Спартака" в 2017 году забил Попов

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов открыл счет в товарищеском матче с "Жилиной". Этот гол стал первым для красно-белых в 2017 году. Мяч был забит уже на четвертой минуте. Отметим, что "Жилина" играет вторым составом.
Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов открыл счет в товарищеском матче с "Жилиной". Этот гол стал первым для красно-белых в 2017 году. Мяч был забит уже на четвертой минуте. Отметим, что "Жилина" играет вторым составом.
alexb13
зае... со своим спаратаком!!!! назовитесь спорт-экспресс спартак-рабинер!!!! читать даже больше неохота!!!
19:20 28 января