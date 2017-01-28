16:03 28 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Первый гол "Спартака" в 2017 году забил Попов

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Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов открыл счет в товарищеском матче с "Жилиной". Этот гол стал первым для красно-белых в 2017 году. Мяч был забит уже на четвертой минуте. Отметим, что "Жилина" играет вторым составом.

Видеотрансляция матча "Спартак" - "Жилина"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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alexb13

зае... со своим спаратаком!!!! назовитесь спорт-экспресс спартак-рабинер!!!! читать даже больше неохота!!!

19:20 28 января

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