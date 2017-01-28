Видеотрансляция матча "Спартак" - "Жилина"

"Спартак" на сборе в ОАЭ сыграет в контрольном матч с "Жилиной". Пресс-служба красно-белых проведет трансляцию встречи.
Состав команды Массимо Карреры выглядит следующим образом: Песьяков, Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров, Самедов, Зобнин, Фернанду, Мельгарехо, Попов, Луиз Адриану. Запасные: Селихов, Макеев, Кутин, Маурисиу, Ананидзе, Гулиев, Тимофеев, Зуев, Давыдов.
- Александр Самедов
- Дмитрий Комбаров
- Евгений Макеев
- Джано Ананидзе
- Сергей Песьяков
- Спартак (футбол)
- Денис Кутин
- Жилина
- Луиз Адриану
- Артем Тимофеев
- Андрей Ещенко
- Илья Кутепов
- Ивелин Попов
- Денис Давыдов (футбол)
- Роман Зобнин
- Александр Селихов
- Лоренсо Мельгарехо
- Фернанду Лукас Мартинс
- Массимо Каррера
- Маурисиу Дос Сантос Насименту
- Александр Зуев
- Георгий Джикия
- Аяз Гулиев