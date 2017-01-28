15:55 28 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Видеотрансляция матча "Спартак" - "Жилина"

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"Спартак" на сборе в ОАЭ сыграет в контрольном матч с "Жилиной". Пресс-служба красно-белых проведет трансляцию встречи.

Состав команды Массимо Карреры выглядит следующим образом: Песьяков, ЕщенкоКутепов, Джикия, Комбаров, Самедов, Зобнин, Фернанду, Мельгарехо, Попов, Луиз Адриану. Запасные: Селихов, Макеев, Кутин, Маурисиу, Ананидзе, Гулиев, Тимофеев, Зуев, Давыдов.

Трансляция матча "Спартак" – "Жилина"

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Материалы REN-TV

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