Видеотрансляция матча "Спартак" - "Жилина"

"Спартак" на сборе в ОАЭ сыграет в контрольном матч с "Жилиной". Пресс-служба красно-белых проведет трансляцию встречи.

Состав команды Массимо Карреры выглядит следующим образом: Песьяков, Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров, Самедов, Зобнин, Фернанду, Мельгарехо, Попов, Луиз Адриану. Запасные: Селихов, Макеев, Кутин, Маурисиу, Ананидзе, Гулиев, Тимофеев, Зуев, Давыдов.

Трансляция матча "Спартак" – "Жилина"