Олег Романцев: "Гол Шмарова в матче с киевским "Динамо" запомнится на всю жизнь"

Свою авторскую программу "Начистоту" обозреватель "СЭ" Александр ЛЬВОВ посвятил посещению спартаковского музея вместе с самым титулованным российским тренером легендарного клуба Олегом Романцевым.

– Наверное, вы никогда не забудете триумфальный гол Шмарова со штрафного на последних минутах матча с киевским "Динамо" в 89-м?

– Такое не забывается.

– Вы вскочили тогда с места, победно вскинув руки?

– Нет, ведь оставалось еще играть пару минут. До финального свистка я эмоции не проявляю. К тому же оставалось еще сыграть на выезде с "Жальгирисом", который снова рвался к медалям. Если бы мы не обыграли Киев, нас бы мог догнать "Днепр", но гол Шмарова снял все вопросы.

– Выходит, Боженька распорядился, чтобы мяч полетел по такой траектории прямо в "девятку"?

– Наверное, мы это заслужили, и Господь нас таким образом наградил. Валерка ведь никогда не бил с такой дальней дистанции. Но попал просто идеально. И его гол запомнится на всю жизнь еще и потому, что принес мне как тренеру первое золото.

Олег Романцев: "На два часа я вернулся в свой "Спартак"