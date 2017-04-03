Николай Трубач: "Самоотверженности Реброва можно только аплодировать"

Известный эстрадный исполнитель, болельщик "Спартака" Николай Трубач в интервью "СЭ" отметил, что не видит проблем в смене капитана у красно-белых. По его словам, главное - чтобы команда побеждала.

– Ребров отдал капитанскую повязку Глушакову. Обоим пошла на пользу смена роли?

– Не вижу большой проблемы в том, кто носит повязку на рукаве. Артему нужно поклониться за прыжок головой в ноги Ари в матче с "Локо". Такого не видел со времен Дасаева. Со стороны это выглядело очень страшно, самоотверженности Реброва можно только аплодировать. Глушаков тоже своей игрой все доказал, у него большая заслуга в лидерстве "Спартака".

Вот как было раньше с капитаном – Аленичев, Титов или Тихонов? Да без разницы, главное, чтобы побеждали. Сейчас то же самое. (Сергей АСТАХОВ)