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Николай Трубач: "Самоотверженности Реброва можно только аплодировать"

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Известный эстрадный исполнитель, болельщик "Спартака" Николай Трубач в интервью "СЭ" отметил, что не видит проблем в смене капитана у красно-белых. По его словам, главное - чтобы команда побеждала.

 
12 марта. Москва. Тушино. "Спартак" - "Анжи" - 1:0. Главный тренер красно-белых Массимо КАРРЕРА поздравляет с победой ЗЕ ЛУИША и ЛУИЗА АДРИАНУ.Николай Трубач: "Думаю, соперников "Спартака" будут стимулировать. Такая практика - бандитизм!"

 Ребров отдал капитанскую повязку Глушакову. Обоим пошла на пользу смена роли?

– Не вижу большой проблемы в том, кто носит повязку на рукаве. Артему нужно поклониться за прыжок головой в ноги Ари в матче с "Локо". Такого не видел со времен Дасаева. Со стороны это выглядело очень страшно, самоотверженности Реброва можно только аплодировать. Глушаков тоже своей игрой все доказал, у него большая заслуга в лидерстве "Спартака".

Вот как было раньше с капитаном – Аленичев, Титов или Тихонов? Да без разницы, главное, чтобы побеждали. Сейчас то же самое. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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sidnet78

смотрите, кто заговорил.. а боря моисеев за кого топит?

08:43

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