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Николас Ломбертс: "Доиграю сезон в "Зените", потом уеду в "Остенде"

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Защитник "Зенита" Николас Ломбертс подтвердил корреспонденту "СЭ" информацию о том, что заключил контракт с "Остенде". По словам 32-летнего бельгийца, он вернется на родину ближайшим летом. В то же время, по информации бельгийского издания HLN, Ломбертс подпишет контракт до 2020 года. "Остенде" заплатит за трансфер петербургскому клубу 1,5 миллиона евро.

– Информация о моем переходе в "Остенде" верна. Но сезон доиграю в "Зените" и только потом летом уеду в новый клуб, – сообщил Ломбертс. (Александр ЯКОБСОН)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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cska_spb

Ну что ж , спасибо за эти 10 лет, которые ты провел в клубе.Удачи)

12:32

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