Николас Ломбертс: "Доиграю сезон в "Зените", потом уеду в "Остенде"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс подтвердил корреспонденту "СЭ" информацию о том, что заключил контракт с "Остенде". По словам 32-летнего бельгийца, он вернется на родину ближайшим летом. В то же время, по информации бельгийского издания HLN, Ломбертс подпишет контракт до 2020 года. "Остенде" заплатит за трансфер петербургскому клубу 1,5 миллиона евро.

– Информация о моем переходе в "Остенде" верна. Но сезон доиграю в "Зените" и только потом летом уеду в новый клуб, – сообщил Ломбертс. (Александр ЯКОБСОН)