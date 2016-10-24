Назначат ли Николаева его подчиненные на дерби "Спартак" - ЦСКА?

Главными кандидатами на судейство субботнего дерби "Спартак" - ЦСКА в рамках 12-го тура премьер-лиги считаются Алексей Еськов и... руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев, в понедельник без серьезных ошибок проведший игру 11-го тура "Зенит" - "Оренбург" (1:0). Велика вероятность, что именно на Николаева падет выбор его подчиненных Станислава Сухины и Леонида Калошина, занимающихся назначениями судей. (Александр БОБРОВ)