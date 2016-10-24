21:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Назначат ли Николаева его подчиненные на дерби "Спартак" - ЦСКА?

0
0
0
2

Главными кандидатами на судейство субботнего дерби "Спартак" - ЦСКА в рамках 12-го тура премьер-лиги считаются Алексей Еськов и... руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев, в понедельник без серьезных ошибок проведший игру 11-го тура "Зенит" - "Оренбург" (1:0). Велика вероятность, что именно на Николаева падет выбор его подчиненных Станислава Сухины и Леонида Калошина, занимающихся назначениями судей. (Александр БОБРОВ)

Опрос

В чем главная интрига дерби "Спартак" - ЦСКА?
голосовать
0
0
0
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

А380726

Платинум, с нынешним состоянием ЦСКА там ни сажать на карточки-свистки, ни пенальти не нужны. Леше надо только выйти, как вчера Карасю, и зафиксировать факт. Вот если только Леня сам за эти дни не перезагрузится и стариков своих не перезагрузит. Тогда да, Лешке или судить честно, или писать по собственному вслед за Валиком

21:57

зенит-супер-чемпион

похоже кобылам пипец.

21:52

Platinum1991

Судья Алексей Николаев КРЕАТУРА Спартака и его КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ставить судить на игру Спартака с ЦСКА!!! Вспомните все былые БЕЗОБРАЗНЫЕ судейства Николаева, когда он сажал ЦСКА, в матче со Спартаком, на свисток, карточки и пенальти и помогал Спартаку выигрывать у ЦСКА, за счёт предвзятого и БЕЗОБРАЗНОГО судейства!!!

21:46

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ