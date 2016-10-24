Назначат ли Николаева его подчиненные на дерби "Спартак" - ЦСКА?

Главными кандидатами на судейство субботнего дерби "Спартак" - ЦСКА в рамках 12-го тура премьер-лиги считаются Алексей Еськов и... руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев, в понедельник без серьезных ошибок проведший игру 11-го тура "Зенит" - "Оренбург" (1:0). Велика вероятность, что именно на Николаева падет выбор его подчиненных Станислава Сухины и Леонида Калошина, занимающихся назначениями судей. (Александр БОБРОВ)
А380726
Платинум, с нынешним состоянием ЦСКА там ни сажать на карточки-свистки, ни пенальти не нужны. Леше надо только выйти, как вчера Карасю, и зафиксировать факт. Вот если только Леня сам за эти дни не перезагрузится и стариков своих не перезагрузит. Тогда да, Лешке или судить честно, или писать по собственному вслед за Валиком
21:57
зенит-супер-чемпион
похоже кобылам пипец.
21:52
Platinum1991
Судья Алексей Николаев КРЕАТУРА Спартака и его КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ставить судить на игру Спартака с ЦСКА!!! Вспомните все былые БЕЗОБРАЗНЫЕ судейства Николаева, когда он сажал ЦСКА, в матче со Спартаком, на свисток, карточки и пенальти и помогал Спартаку выигрывать у ЦСКА, за счёт предвзятого и БЕЗОБРАЗНОГО судейства!!!
21:46