Назаров – Урганту: "Зенит" не уступил "Спартаку", а удзюбил"

Накануне вышла передача "Вечерний Ургант", гостем которой стал знаменитый болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров. Артист зашел в студию, поздоровался со зрителями и пальцами нарисовал в воздухе ромбик, а потом приложил руку к сердцу. Иван Ургант, для которого родным городом является Санкт-Петербург, не сразу нашел способ парировать шутку гостя.

– Я не очень понимаю… – сказал Ургант.

– Сине-бело-голубые хэй, хэй, – продолжал шутить Назаров после первой с 2013 года победы любимой команды над "Зенитом" (2:1) в матче 23-го тура РФПЛ.

– Удивительное дело, странное. Вы болельщики "Спартака", болельщики со стажем, - обратился ведущий к Назарову и второму гостю Сергею Лавыгину. – Вы всю жизнь болеете за "Спартак". Наивные, смешные люди…

– Ну и? – нашелся Назаров, процитировав знаменитую фразу Валерия Карпина.

– Ну и в воскресенье была игра, об этом знают многие, – продолжил Ургант. – "Спартак" на своем поле принимал "Зенит". И петербуржцы, как интеллигентные и вежливые люди, уступили, но не потому, что они слабее…

– Удзюбили, – быстро нашелся Назаров.

– Уступили, потому что: "А почему бы и нет?"

– Потому что "Спартак" – чемпион, – крикнул кто-то из зрителей и сорвал овации.

– Глас народа – божий глас, - поддержал его Назаров.