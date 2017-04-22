"Назад в будущее". Перфоманс "Зенита" перед матчем с "Уралом"

Сегодня "Зенит" проводит матч с "Уралом" в 24-м туре чемпионата России. Эта встреча – первая на новой арене "Санкт-Петербург".

Сразу после стартового свистка организованные болельщики хозяев на трибуне за воротами устроили масштабный перфоманс "Назад в будущее", по мотивам культового американского фильма с историческими для футбола Санкт-Петербурга датами.

На баннере слева изображен болельщик "Зенита" и число 33, держащий в руках табличку с надписью "20 сентября, Поезд №27 отправление 21.47". Именно в этот день 44 болельщика сине-бело-голубых, преимущественно с 33-го сектора, отправились в Москву на выездной матч со "Спартаком". Таким образом, 20 сентября 1980-го считается началом фан-движения "Зенита". Дата под баннером – 13 сентября 1980-го – отсыл к домашней игре с донецким "Шахтером". В том году ленинградцы впервые завоевали медали (бронза) чемпионата СССР.

Дата под баннером с "профессором" по центру – 22 апреля 2017 года, время – 13.55. Сегодня на Крестовском острове первый матч в истории принимает арена "Санкт-Петербург", построенная на месте стадиона имени Кирова.

Дата под баннером справа – 13 сентября 2033 года. На клубной эмблеме за болельщиком видны три звезды. По всей видимости, это намек на 15 чемпионских титулов сине-бело-голубых к обозначенному сроку. На данный момент "Зенит" – пятикратный чемпион страны.

А говорили будут тушить файера автоматически pic.twitter.com/7YdQVzVbjW – Сергей Яременко (@serji_spb) 22 апреля 2017 г.

"СЭ" ведет трансляцию матча "Зенит" – "Урал"