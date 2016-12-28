Наиль Измайлов: "Цель "Спартака" в нынешнем чемпионате – место не ниже третьего"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов отметил, что лидерство команды не стало для руководства неожиданным. По его словам, чемпионство по плану идет только в следующем году.
- Для нас это не сюрприз. Это вписывается в стратегический план развития клуба, – цитирует Измайлова "Коммерсантъ". - Согласно клубной стратегии в прошлом сезоне, нам надо было попасть в первую четверку. Наша цель в нынешнем чемпионате – место не ниже третьего, а в следующем сезоне мы будем ставить перед собой самую высокую задачу – выиграть золото. Хотя, конечно, будет замечательно, если это удастся уже ближайшей весной.
Поймите правильно, в идеале для нас "Спартак" всегда должен быть первым. Однако в какой-то момент мы, пытаясь определить направление развития клуба, пришли к выводу, что пятое и шестые места, которые команда занимала на протяжении последних трех сезонов,– это объективный показатель. В то же время, по нашему глубокому убеждению, гораздо лучше двигаться вперед шаг за шагом, чем выиграть чемпионат и снова откатиться в середину турнирной таблицы. Подобных примеров можно привести немало в Европе, были они и в российском футболе. Мы же хотим не только оказаться наверху, но и закрепиться там.
Пиитерец
Вот таким нехитрым способом профессиональные менеджеры спамовского цирка решили снять со своих футболисток излишнее напряжение.
02:40
Владо
Я вот тоже считаю,что спартаку не стоит сейчас форсировать события и быстро отойти в сторонку,не болтаясь под ногами более достойных и породистых соискателей в борьбе за золото.Ну не вышла рылом куманда спартак,чтобы быть чемпионом,ну не ругать же ее,в самом-то деле, за эту свою ущербность,ведь правда же?Ну а если не понимает этого,Квазимода красно-черно-белая,о чем даже его непосредственный свинопас говорит,ну что ж-раз не понимает по-хорошему-тогда это можно исправить более радикальным способом-лягнуть копытом в пятак.
02:33