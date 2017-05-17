Молодежка "Зенита" уступила "Краснодару", "Рубин" в большинстве победил ЦСКА

В матче 29-го тура молодежного первенства чемпионата России "Зенит" уступил "Краснодару" - 1:3. Первый гол был забит на 7-й минуте игры, его автором стал нападающий "быков" Иван Игнатьев.

После перерыва краснодарцы еще дважды поразили ворота петербуржцев усилиями полузащитника Арутюна Григоряна и хавбека Даниила Уткина. Гол в составе сине-бело-голубых на первой добавленной минуте к основному времени забил форвард Егор Денисов.

В другой встрече ЦСКА уступил "Рубину" - 0:1. Победный гол забил защитник Илья Шабанов. Отметим, что армейцы закончили матч в меньшинстве. В добавленное время был удален игрок обороны красно-синих Александр Станисавлевич.

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29-й тур

"Зенит" - "Краснодар" - 1:3 (0:1)

Голы: Игнатьев, 7 (0:1). Григорян, 56 (0:2). Уткин, 78 (0:3). Денисов, 90+1 (1:3).

Судья: Егоров.

17 мая. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

"Рубин" - ЦСКА - 1:0 (0:0)

Гол: Шабанов, 63 (1:0).

Удаление: Станисавлевич, 90+1.

Судья: Дорошенко.

17 мая. Казань. Стадион "Рубин".