Молло работает в общей группе "Зенита", Кокорин - нет

На тренировке "Зенита" перед матчем 27-го тура чемпионата России с "Тереком" в общей группе отсутствовал нападающий Александр Кокорин. Полузащитник Йоан Молло работал в общей группе.

Напомним, что Кокорин получил травму в матче 24-го тура с "Уралом" (2:0) на новом стадионе "Санкт-Петербург" и не играл с "Оренбургом". Молло пропустил предыдущую игру с "Томью" (2:0).

Матч "Зенит" - "Терек" состоится в воскресенье, 7 мая, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию. (Сергей ЦИММЕРМАН)