Молло работает в общей группе "Зенита", Кокорин - нет

На тренировке "Зенита" перед матчем 27-го тура чемпионата России с "Тереком" в общей группе отсутствовал нападающий Александр Кокорин. Полузащитник Йоан Молло работал в общей группе.
Напомним, что Кокорин получил травму в матче 24-го тура с "Уралом" (2:0) на новом стадионе "Санкт-Петербург" и не играл с "Оренбургом". Молло пропустил предыдущую игру с "Томью" (2:0).
Матч "Зенит" - "Терек" состоится в воскресенье, 7 мая, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию. (Сергей ЦИММЕРМАН)
titan2313
Правильно, Кокорина надо беречь, к чемпионату мира.
12:20
Spchamp1979
ЗЕНИТ - ЧЕМПИОООООООООООН с дырявым очком!!!
12:14
serzheo
Отлично, значит будем в полном составе.
12:10
Gnomik178
надо было посильнее его сломать
12:07