11:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Молло работает в общей группе "Зенита", Кокорин - нет

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На тренировке "Зенита" перед матчем 27-го тура чемпионата России с "Тереком" в общей группе отсутствовал нападающий Александр Кокорин. Полузащитник Йоан Молло  работал в общей группе.

Напомним, что Кокорин получил травму в матче 24-го тура с "Уралом" (2:0) на новом стадионе "Санкт-Петербург" и не играл с "Оренбургом". Молло пропустил предыдущую игру с "Томью" (2:0).

Матч "Зенит" - "Терек" состоится в воскресенье, 7 мая, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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titan2313

Правильно, Кокорина надо беречь, к чемпионату мира.

12:20

Spchamp1979

ЗЕНИТ - ЧЕМПИОООООООООООН с дырявым очком!!!

12:14

serzheo

Отлично, значит будем в полном составе.

12:10

Gnomik178

надо было посильнее его сломать

12:07