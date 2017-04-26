Мирча Луческу: "Судя по высказываниям игроков "Зенита" - пенальти был"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Оренбургом" (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России заявил, что главное для него добытые три очка в этой встрече. Также специалист отметил, что плохо видел момент с пенальти, однако доверяет решению арбитра.

– Самое главное, что мы сегодня добились победы, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Луческу. – Мы доминировали на протяжении всей игры. Однако позволили сопернику во втором тайме перехватывать инициативу. Момент с пенальти? Судья был рядом и лучше разобрался в эпизоде, чем я. Судя по высказываниям наших игроков – там был пенальти.

"СЭ" вел трансляцию матча "Оренбург" - "Зенит"