19:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Судя по высказываниям игроков "Зенита" - пенальти был"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Оренбургом" (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России заявил, что главное для него добытые три очка в этой встрече. Также специалист отметил, что плохо видел момент с пенальти, однако доверяет решению арбитра.

– Самое главное, что мы сегодня добились победы, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Луческу. – Мы доминировали на протяжении всей игры. Однако позволили сопернику во втором тайме перехватывать инициативу. Момент с пенальти? Судья был рядом и лучше разобрался в эпизоде, чем я. Судя по высказываниям наших игроков – там был пенальти.

"СЭ" вел трансляцию матча "Оренбург" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Митюня

Судьям всегда при принятии решений нужно ориентироваться на реакцию игроков Зенита

19:51

puzo-75

Игроки Зенита ещё могут рассказать,"о чём говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе..."

19:47

Obl2007

О как !!!! А посмотреть повтор с телефона не хочет ?????

19:25

РусланИ

был бы пенальти в ворота зенита, сказал бы: судя по высказываниям наших игроков пенальти не было.

19:25

баламошка

Ой не могу, ой Луковица, ну ты жжёшь каждый раз))

19:23

Игорь...

Наконец то мистер Луческу доволен судейством. Анекдот дня - Луческу стал доверять решениям судьи и не жалуется больше на судейские решения

19:23