Мирча Луческу: "Судя по высказываниям игроков "Зенита" - пенальти был"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Оренбургом" (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России заявил, что главное для него добытые три очка в этой встрече. Также специалист отметил, что плохо видел момент с пенальти, однако доверяет решению арбитра.
– Самое главное, что мы сегодня добились победы, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Луческу. – Мы доминировали на протяжении всей игры. Однако позволили сопернику во втором тайме перехватывать инициативу. Момент с пенальти? Судья был рядом и лучше разобрался в эпизоде, чем я. Судя по высказываниям наших игроков – там был пенальти.
Митюня
Судьям всегда при принятии решений нужно ориентироваться на реакцию игроков Зенита
19:51
puzo-75
Игроки Зенита ещё могут рассказать,"о чём говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе..."
19:47
Obl2007
О как !!!! А посмотреть повтор с телефона не хочет ?????
19:25
РусланИ
был бы пенальти в ворота зенита, сказал бы: судя по высказываниям наших игроков пенальти не было.
19:25
баламошка
Ой не могу, ой Луковица, ну ты жжёшь каждый раз))
19:23
Игорь...
Наконец то мистер Луческу доволен судейством. Анекдот дня - Луческу стал доверять решениям судьи и не жалуется больше на судейские решения
19:23