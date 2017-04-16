Мирча Луческу: "Спартак" заслужил чемпионство"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения в матче 23-го тура чемпионата России от "Спартака" (1:2) отметил, что красно-белые могут рассчитывать на чемпионство. Специалист добавил, что питерцы должны попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.

– Нужно было срочно вводить еще одного нападающего, – сказал Луческу в эфире телеканала "Наш футбол". – Жаль, что не вынужденная ошибка в центре поля привела к тому, что соперник забил второй гол. Мы говорили Шатову, что он может меняться позициями с Данни, жаль, что он этим не воспользовался. У него был шанс. Пробей он в дальний угол, мы бы сейчас говорили о другом.

Речи о чемпионстве "Зенита" не идет. "Спартак" это заслужил. Мы не можем не попасть в Лигу чемпионов. Будем бороться до конца.