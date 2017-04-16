22:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Спартак" заслужил чемпионство"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения в матче 23-го тура чемпионата России от "Спартака" (1:2) отметил, что красно-белые могут рассчитывать на чемпионство. Специалист добавил, что питерцы должны попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.

– Нужно было срочно вводить еще одного нападающего, – сказал Луческу в эфире телеканала "Наш футбол". – Жаль, что не вынужденная ошибка в центре поля привела к тому, что соперник забил второй гол. Мы говорили Шатову, что он может меняться позициями с Данни, жаль, что он этим не воспользовался. У него был шанс. Пробей он в дальний угол, мы бы сейчас говорили о другом.

Речи о чемпионстве "Зенита" не идет. "Спартак" это заслужил. Мы не можем не попасть в Лигу чемпионов. Будем бороться до конца.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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СпартакСпартак

Раз-два-три - Синитушка с.си !!

22:48

СпартакСпартак

Газзаев - Великий Предсказатель - Посрамлён :)))) ОРАКУЛ - Гы-гы-гы-гы-гы :))))

22:47

sergant89

А ты заслужил отставку старый цыган. За весь первый тайм попасть по воротам Спама не смогли. Игроков на два состава, а толку ноль. С тем же успехом Зенит может играть вообще без тренера.

22:41

shpasic

а где нытьё про судейство?

22:38

SP2

Теперь-то заслужил. Но главное для Спартака не игра - а судейство.

22:36

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