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Мирча Луческу: "Хави Гарсия медленнее Нету"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после ничьей с "Анжи" (1:1) в матче 22-го тура чемпионата России рассказал, почему заменил Хави Гарсию после удаления Николаса Ломбертса.

– Хави Гарсия в предыдущих матчах не попадал в состав, а сегодня именно его вы заменили после удаления Ломбертса. Значит ли это, что он теряет ваше доверие?

– Поле удаления Ломбертса Хави Гарсия пять минут играл центрального защитника, но он все-таки медленнее Нету, поэтому пришлось рисковать и выпускать португальца, который висел на карточках. "Анжи" контратаковал и мог принести нам больше проблем, если бы центрального защитника играл Хави Гарсия. (Максим МЕЛЬНИКОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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