Мирча Луческу: "Главное, чтобы Данни был здоров и быстрее привел себя в порядок"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Чанчунем" (5:2) подчеркнул, что полузащитнику Данни, отыгравшему в этой встрече 20 минут, есть чему поучить молодых игроков. Напомним, португальский хавбек впервые появился на поле через девять месяцев после травмы.

– Буквально пару слово о Данни.

– Было видно большое желание после большого периода, когда он не играл. У него есть чему поучить молодых игроков – то, как он вышел на поле, и то, какое поведение у него было за те 20 минут, которые он сыграл. Уверен, что для нас он будет очень важным футболистом. Главное, чтобы он был здоров и быстрее привел себя в порядок. (Сергей ЦИММЕРМАН)