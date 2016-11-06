17:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Дзюба не до конца восстановился"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии игры 13-го тура чемпионата России против "Терека" рассказал о состоянии нападающего Артема Дзюбы. Также специалист отметил силу грозненской команды.

– Дзюба не восстановился до конца, но тренировался в общей группе, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Луческу. – Если он выйдет в основе, значит, сможет отыграть весь матч.

Думаю, "Терек" по делу занимает свое место в таблице. Они хорошо выступают в чемпионате, используя свои сильные стороны и индивидуальное мастерство некоторых футболистов.

Трансляция матча "Терек" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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