Мирча Луческу: "Дзюба не до конца восстановился"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии игры 13-го тура чемпионата России против "Терека" рассказал о состоянии нападающего Артема Дзюбы. Также специалист отметил силу грозненской команды.

– Дзюба не восстановился до конца, но тренировался в общей группе, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Луческу. – Если он выйдет в основе, значит, сможет отыграть весь матч.

Думаю, "Терек" по делу занимает свое место в таблице. Они хорошо выступают в чемпионате, используя свои сильные стороны и индивидуальное мастерство некоторых футболистов.

Трансляция матча "Терек" – "Зенит"