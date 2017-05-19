Мирча Луческу: "ЦСКА был настоящим соперником "Зенита" в этом сезоне"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 30-го тура чемпионата России против "Локомотива" посетовал на состояние поля на арене "Санкт-Петербург" в игре предыдущего тура против "Терека" (0:1). Специалист подчеркнул, что ЦСКА близок к выходу в Лигу чемпионов.

– Если мы выиграем у "Локомотива", но не выйдем в Лигу чемпионов, что тогда говорить?! Что мы сыграли с "Тереком" на поле, где невозможно играть?! Если вернуться к тем вопросам, которые мне были адресованы, когда я просил, чтобы мы не играли на новом стадионе эти игры, федерация мне ответила, что мы должны протестировать стадион, – сказал Луческу. – Поэтому я ничего не придумывал. В моем возрасте и с моим опытом странно было бы что-то придумывать и говорить огульно. Где бы я ни работал и что бы ни говорил журналистам, я всегда все аргументировал и подтверждал это фактами.

Еще раз прошу прощения за слишком эмоциональное поведение после матча с "Краснодаром". Я никого не оскорбил, никого не обидел. Но уже четверо представителей федерации оказали на меня давление. Я что, не могу говорить то, что говорю и чувствую? Я отвечаю за результат, я тренер этой команды. Если меня неправильно поняли или им что-то не нравится, наверное, они могут выйти и объяснить все сами. Уверен, что после сегодняшнего разговора снова будет полемика. Если вы заметили, я никогда не говорил о соперниках и поздравлял их, когда они побеждали. Но я высказываюсь о тех проблемах, которые мешали нам по ходу всего сезона.

Если ЦСКА выйдет в Лигу чемпионов, а они к этому близки, я поздравлю их. По ходу сезона они были корректны и были настоящим соперником для нас.

Игра "Локомотив" – "Зенит" состоится в воскресенье, 21 мая, и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. (Сергей ЦИММЕРМАН)