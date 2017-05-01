Мирча Луческу: "Больше доволен результатом, чем игрой"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 26-го тура чемпионата Росси с "Томью" (2:0) остался доволен результатом, но не игрой. По словам наставника, хавбек Эрнани может превратиться в большого игрока.

- Главное - три очка. Поэтому больше доволен результатом, чем игрой, - отметил Луческу в эфире телеканала "Наш футбол". - На таком поле сложно созидать - гораздо легче обороняться. Мне понравился больше первый тайм, чем второй. Во втором было слишком много контратак от соперника.

Замена Эрнани? Были моменты, когда он не соблюдал принципы ведения игры. Это позволительно делать в Бразилии, но не в Европе, где игра более плотная, а любая потеря чревата опасной контратакой. Однако уверен, что со временем он устранит эти ошибки и превратится в большого игрока.

"СЭ" вел трансляцию матча "Томь" - "Зенит"