Михаил Вилков: "Отдельное спасибо Карпину за похвалу"

Главный арбитр матча 20-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Спартак" Михаил Вилков подчеркнул, что не стоило назначать пенальти в ворота гостей за падение в штрафной площади "Спартака" форварда хозяев Ари в начале и концовке встречи. Также Вилков поблагодарил Валерия Карпина за похвалу.

– На 32-й минуте встречи хорошая атака была у "Спартака", Ещенко проскочил Арапова и попал Денисову в район груди, – подчеркнул Вилков в эфире передачи "Свисток" на телеканале "Наш футбол". – Но рука была в естественном положении, никакого движения не была, к тому же удар был нанесен с большой силой с короткого расстояния. Поэтому здесь был абсолютно нормальный момент, наказывать здесь не за что.

Падение Ари на четвертой минуте в штрафной "Спартака"? Мы все знаем, что Ари очень хорошо двигается, у него отличный дриблинг, хорошая скорость. Но здесь есть еще и отрицательная сторона – он любит увеличивать контакт, красиво падать. Нарушения там не было, легкий контакт, может, где-то и был, но Ари начал заваливаться раньше времени.

В концовке встречи последовала длинная передача верхом в штрафную "Спартака", там Ари и защитник гостей держали друг друга. Ари уже никак не успевал бы к мячу и поэтому завалился на газон. Тут совсем было бы нелогично наказывать "Спартак" пенальти.

Приятно, когда футболисты хвалят арбитров. И Валерий Карпин отмечал, что я старался давать играть, давал немного свистков. Приятно, когда хвалят футболисты, тренеры и просто специалисты. Отдельное спасибо за похвалу.