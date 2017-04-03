Михаил Шац: "На себя слова Дзюбы не проецирую. Кстати, у меня и пуза-то нет!"

Популярный телеведущий и болельщик "Зенита" Михаил Шац не обижается на слова Артема Дзюбы, сказанные после матча 21-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:0).

Напомним, ранее футболист сказал следующее: "Сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами, у нас любят обсуждать игроков со стороны. Кто дерево, кто полено. Открывая при этом баночку пива. Это наша страна. У нас, куда ни глянь, – все во всем профессионалы. Все всё умеют, все сидят... Хотя с дивана через раз встают – и то спотыкаются".

– Это вечная борьба между разбирающимися во всем болельщиками и футболистами, которые тоже думают, что все понимают, – заметил Шац. – Матч длится всего девяносто минут, а дальше начинается история "вне игры", которой мы занимаемся всю неделю.

Наверняка эта фраза была брошена в микст-зоне после матча уставшим, распаленным человеком, который неплохо сделал свою работу: забил гол, был полезен на поле. Никаких нареканий ни к Артему, ни ко вчерашнему "Зениту" у меня нет.

Как относиться к высказыванию – дело каждого болельщика. Я, например, на себя эти слова не проецирую. Кстати, у меня и пуза-то нет – похудел (смеется)! На Дзюбу совершенно не обижаюсь. (Любовь КОНЯЕВА)