Михаил Бирюков: "В случае необходимости Дзюба мог бы занять место в воротах"

Тренер вратарей "Зенита" Михаил Бирюков высказал мнение, что в случае необходимости на последнем рубеже команды может сыграть нападающий Артем Дзюба. По словам специалиста, 28-летний форвард на сборах продемонстрировал неплохую игру в воротах.
– Кто из полевых игроков "Зенита" способен занять место в воротах, если случится необходимость? У нас Дзюба неплохо стоит, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Бирюкова. – На сборах он себя показывал в воротах, так что можно было бы его поставить.
В первую очередь, любой начинающий вратарь должен брать свои мячи. Они, может быть, не будут какими-то нереальными, но нужно уверенно с ними справляться. А потом уже с опытом к тебе приходит умение достать какой-то сложный мяч. Ты не делаешь лишних движений, меньше суетишься, читаешь игру и занимаешь грамотную позицию.
При Луческу, например, вратари принимают активное участие в беговой работе, разминке вместе с полевыми игроками. Конечно, мы их "выдергиваем", занимаемся отдельно, но часть упражнений вратари выполняют вместе с остальными игроками.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/10/25/mikhail-biryukov-seychas-vo-vsem-mire-vratari-igrayut-inache-chem-eshche-neskolko-let-nazad/
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20:26
burberry123
Дзюба здоровый-много места займет
20:11