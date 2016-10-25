Михаил Бирюков: "В случае необходимости Дзюба мог бы занять место в воротах"

Тренер вратарей "Зенита" Михаил Бирюков высказал мнение, что в случае необходимости на последнем рубеже команды может сыграть нападающий Артем Дзюба. По словам специалиста, 28-летний форвард на сборах продемонстрировал неплохую игру в воротах.

– Кто из полевых игроков "Зенита" способен занять место в воротах, если случится необходимость? У нас Дзюба неплохо стоит, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Бирюкова. – На сборах он себя показывал в воротах, так что можно было бы его поставить.

В первую очередь, любой начинающий вратарь должен брать свои мячи. Они, может быть, не будут какими-то нереальными, но нужно уверенно с ними справляться. А потом уже с опытом к тебе приходит умение достать какой-то сложный мяч. Ты не делаешь лишних движений, меньше суетишься, читаешь игру и занимаешь грамотную позицию.

При Луческу, например, вратари принимают активное участие в беговой работе, разминке вместе с полевыми игроками. Конечно, мы их "выдергиваем", занимаемся отдельно, но часть упражнений вратари выполняют вместе с остальными игроками.