Маурисиу: "Спартаку" нужно рассматривать каждый матч как самый важный"

Защитник "Спартака" Маурисиу в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что сделает все, чтобы новичок красно-белых Луиз Адриану как можно быстрее адаптировался в команде. По его словам, ранее они не были знакомы лично, но он помнит нападающего по выступлениям за "Интернасионал".

- Вы, если так можно сказать, взяли шефство над Луизом Адриану, который присоединился к команде совсем недавно. Как помогаете ему, что интересного успели показать в Москве? - вопрос Маурисиу.

- Я с Луизом лично знаком не был, но знал, что он классный нападающий. Помню его еще по игре за "Интернасионал". Сейчас мы с Фернанду, разумеется, сделаем все для того, чтобы он как можно быстрее адаптировался в "Спартаке". Экскурсию по Москве пока отложили. Скорее всего, нам всем троим потребуется совместная: я ведь тоже с российской столицей не успел близко познакомиться.

- Какой матч во второй половине сезона вы ожидаете больше всего?

- Каждый матч нужно рассматривать как самый важный. У нас будут соперники разного уровня. Предстоят встречи с прямыми конкурентами - "Зенитом" и ЦСКА. Придется столкнуться с серьезным давлением: таков удел лидеров. Нужно полностью сфокусироваться на результате. Предполагаю, что могут возникнуть сложные ситуации, и поэтому нам нужно быть настоящей командой, помогать друг другу как в матчах, так и на тренировках.

- Много ли для вас значит поддержка болельщиков?

- Торсида нашего клуба с первых дней произвела на меня огромное впечатление. Фанаты обеспечивают нам фантастическую поддержку. Больше всего поражает то, что совершенно не важно, где мы играем - дома или на выезде: спартаковцы и в гостях практически всегда заглушают группу поддержки соперников. Когда за тысячу километров от своего стадиона чувствуешь себя как на домашнем матче - этого дорогого стоит. Бывает, что на последних минутах сложных матчей сил почти не остается, но нас гонят вперед. И результат приходит: сами знаете, сколько важных побед мы вырвали в концовке.