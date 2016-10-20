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Маурисиу: "Иногда говорю с Жулиану по-русски"

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Нападающий "Зенита" Маурисиу в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Дандолком" в интервью "СЭ" отметил, что разговаривает по-русски с партнером по команде Жулиану. По его словам, у них теплые отношения. 

 
МАУРИСИУ (справа), ЖУЛИАНУ и их партнеры по "Зениту".Маурисиу: "Спартак" поборется с нами за золото"

– Халк из "Зенита" уехал, не скучаете?

– Зато пришел Жулиану! Хорошо, когда с тобой в команде есть соотечественник. Нам всегда есть о чем поговорить. Жена и дети Жулиану тоже живут в Петербурге. Для наших семей это здорово. У нас очень теплые отношения.

– Правда, что вы с Жулиану периодически говорите друг с другом по-русски?

– Иногда такое действительно случается. Например, когда кто-то из нас не знает какого-то русского слова, то спрашивает о нем у другого. Так автоматически и переходим на русский, говорим несколько фраз или предложений. Но потом возвращаемся к португальскому.

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