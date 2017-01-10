Маурисиу: "До сих пор не верится, что Витсель ушел из "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Маурисиу сожалеет, что хавбек Аксель Витсель перешел в "Шанхай Шанган". При этом 28-летний бразилец уверен, что в составе петербуржцев достаточно игроков, которые смогут заменить ушедшего игрока.

- Как провели отпуск? - вопрос Маурисиу.

- Был в Бразилии, погода супер. Но сейчас надо сосредоточиться на тренировках.

- Как прошло обследование?

- Все отлично, сейчас я чувствую прилив энергии.

- Скажется ли уход Витселя на команде?

- Конечно, очень жаль, что он ушел. Но у нас есть и другие футболисты, которые могут помочь команде. До сих пор не верится, что он покинул клуб, однако я желаю ему удачи в Китае.

- Что вы можете сказать о новичке команды Эрнани?

- Очень давно не смотрел чемпионат Бразилии, ничего о нем сказать не могу. Он мой соотечественник, и я сделаю все, что в моих силах, для его адаптации. Я рад, что у нас появился еще один бразилец.

- Насколько силен соперник "Зенита" по 1/16 Лиги Европы?

- Очень сильная команда, имеющая большое имя в бельгийском футболе. Они всегда борются за победу во внутреннем чемпионате. Думаю, сейчас мы проведем продуктивный сбор. Нам будет нелегко, но я уверен в нашей победе. (Артем РЯБОВОЛ)