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Матч "Спартак" - "Зенит" будут комментировать Погорелов и Савин

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Стали известны комментаторы матча 23-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом", который должен пройти 16 апреля, сообщается в пресс-релизе телеканала.

Комментировать игру во время трансляции будет Федор Погорелов. В качестве комментатора-аналитика выступит Евгений Савин. Также на встрече будут работать Роман Гутцайт, Валерий Карпин и Геннадий Орлов.

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КОММЕНТАРИИ (21)
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onlywhitespartak

Видимо шум все таки помог , но одного бомжонка, но оставили , ладно хоть Орлова убрали от него уши вянут

14:09

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Мля............. Народу--то нагнали для понторезного матча!!!! Забыли, правда, впихнуть губершлёпа и тарасиху....... Не МАТЧ--репортаж бы получился, а именины сердца!!!!

14:09

shpasic

должен комментировать иностранный комментатор!

14:06

shiko56

Ребята Вы такие умные. А кто должен комментировать ? Ваша кандидатура ? Почитать вас так у нас ни одного судьи, ни одного комментатора. Ни разу не читал , сто этот хорошо судил, этот хорошо комментировал.

13:55

Leider

"Roma_Totti Жалко что нельзя отключить комментаторов и просто оставить звук со стадиона."___________ Можно. На Матч ТВ HD у меня можно выбрать дорожку, оставив интершум со стадиона.

13:50

freeman_2048

Орлов пусть дома сидит на пенсии.

13:49

Митяй Антибомж

Это как понимать? В Питере играли - Гешу выслушивали. Дома играем - опять бомжа подсунули?

13:44

Obl2007

Предлагаю в знак протеста всем выключить звук !!!)))

13:41

Obl2007

Издевательство продолжается ...

13:38

Spartak-Online1

.

13:36

Spartak-Online1

Погорелов не будет соответствовать уровню матча(и вообще откуда его откопала Канделаки?) Нужно назначить Шмурнова,чтобы он также топил за Спартак,как Геннадий в первом матче.

13:35

icezellion

Требую ГСО и только ГСО!

13:35

Spartak-Online1

Орлов на бровке пусть работает))

13:32

Roma_Totti

Жалко что нельзя отключить комментаторов и просто оставить звук со стадиона.

13:15

Slim Taller

Если комментирует Орлов,то все остальные будут нервно курить в стороне.Для меня тоже лучше Погорелов.У него хоть есть чувство юмора,правда,весьма своеобразное:) Статистикой из интернета он не грузит,футбольные моменты понимает,и никого не учит,бить или не бить по воротам.А разговорной речи научится,с практикой это придёт.

13:14

Костариканец!

Пятеро??? Вы сдурели что ли, они ж порвут микрофон.

13:11

Mangust071

Почему нет информации кто операторами матча????

13:09

Коммунист

почему такие дилетанты буду комментировать? Есть же номральные Генич, Шмурнов, Елагин, Розанов. Или хотя бы молодежь - Арустамаян, Нагучев, Поленов, Шнякин. на худой конец Черданцев! Но нет же - вообще кто попало будет... Я разочарован, хоть без звука смотри

13:07

Русский

Так, я не понял... А ГСО к микрофону будет допущен-то?

13:00

Тимурленг

Уж лучше Федя, чем ГСО.....

13:00

Jon976

Ну вот,до игры 3 дня,а настроение уже испорченно

12:55

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