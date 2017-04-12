Матч "Спартак" - "Зенит" будут комментировать Погорелов и Савин

Стали известны комментаторы матча 23-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом", который должен пройти 16 апреля, сообщается в пресс-релизе телеканала.
Комментировать игру во время трансляции будет Федор Погорелов. В качестве комментатора-аналитика выступит Евгений Савин. Также на встрече будут работать Роман Гутцайт, Валерий Карпин и Геннадий Орлов.
onlywhitespartak
Видимо шум все таки помог , но одного бомжонка, но оставили , ладно хоть Орлова убрали от него уши вянут
14:09
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Мля............. Народу--то нагнали для понторезного матча!!!! Забыли, правда, впихнуть губершлёпа и тарасиху....... Не МАТЧ--репортаж бы получился, а именины сердца!!!!
14:09
shpasic
должен комментировать иностранный комментатор!
14:06
shiko56
Ребята Вы такие умные. А кто должен комментировать ? Ваша кандидатура ? Почитать вас так у нас ни одного судьи, ни одного комментатора. Ни разу не читал , сто этот хорошо судил, этот хорошо комментировал.
13:55
Leider
"Roma_Totti Жалко что нельзя отключить комментаторов и просто оставить звук со стадиона."___________ Можно. На Матч ТВ HD у меня можно выбрать дорожку, оставив интершум со стадиона.
13:50
freeman_2048
Орлов пусть дома сидит на пенсии.
13:49
Митяй Антибомж
Это как понимать? В Питере играли - Гешу выслушивали. Дома играем - опять бомжа подсунули?
13:44
Obl2007
Предлагаю в знак протеста всем выключить звук !!!)))
13:41
Obl2007
Издевательство продолжается ...
13:38
Spartak-Online1
.
13:36
Spartak-Online1
Погорелов не будет соответствовать уровню матча(и вообще откуда его откопала Канделаки?) Нужно назначить Шмурнова,чтобы он также топил за Спартак,как Геннадий в первом матче.
13:35
icezellion
Требую ГСО и только ГСО!
13:35
Spartak-Online1
Орлов на бровке пусть работает))
13:32
Roma_Totti
Жалко что нельзя отключить комментаторов и просто оставить звук со стадиона.
13:15
Slim Taller
Если комментирует Орлов,то все остальные будут нервно курить в стороне.Для меня тоже лучше Погорелов.У него хоть есть чувство юмора,правда,весьма своеобразное:) Статистикой из интернета он не грузит,футбольные моменты понимает,и никого не учит,бить или не бить по воротам.А разговорной речи научится,с практикой это придёт.
13:14
Костариканец!
Пятеро??? Вы сдурели что ли, они ж порвут микрофон.
13:11
Mangust071
Почему нет информации кто операторами матча????
13:09
Коммунист
почему такие дилетанты буду комментировать? Есть же номральные Генич, Шмурнов, Елагин, Розанов. Или хотя бы молодежь - Арустамаян, Нагучев, Поленов, Шнякин. на худой конец Черданцев! Но нет же - вообще кто попало будет... Я разочарован, хоть без звука смотри
13:07
Русский
Так, я не понял... А ГСО к микрофону будет допущен-то?
13:00
Тимурленг
Уж лучше Федя, чем ГСО.....
13:00
Jon976
Ну вот,до игры 3 дня,а настроение уже испорченно
12:55