Матч "Спартак" - "Зенит" будут комментировать Погорелов и Савин

Стали известны комментаторы матча 23-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом", который должен пройти 16 апреля, сообщается в пресс-релизе телеканала.

Комментировать игру во время трансляции будет Федор Погорелов. В качестве комментатора-аналитика выступит Евгений Савин. Также на встрече будут работать Роман Гутцайт, Валерий Карпин и Геннадий Орлов.