Матч "Спартак" - "Томь" посетили 42 тысячи болельщиков

На игре 27-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Томью" (1:0) присутствовало 42 070 болельщиков, информирует пресс-служба москвичей. Отметим, что официальная вместимость "Открытие Арены" составляет 45 тысяч зрителей.
"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Томь"
Спасибо за поддержку, красно-белые!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 мая 2017 г.
🔴⚪💪#СпартакТомь pic.twitter.com/8Pfxp483es
qwe20
На матч с аутсайдером 42 тысячи!! Для нашего чемпионата - это космос!
21:22
баламошка
Красавцы! Молодцы! Спасибо!
21:21