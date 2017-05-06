Матч "Спартак" - "Томь" посетили 42 тысячи болельщиков

На игре 27-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Томью" (1:0) присутствовало 42 070 болельщиков, информирует пресс-служба москвичей. Отметим, что официальная вместимость "Открытие Арены" составляет 45 тысяч зрителей.

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Томь"