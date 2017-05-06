21:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Матч "Спартак" - "Томь" посетили 42 тысячи болельщиков

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На игре 27-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Томью" (1:0) присутствовало 42 070 болельщиков, информирует пресс-служба москвичей. Отметим, что официальная вместимость "Открытие Арены" составляет 45 тысяч зрителей.

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Томь"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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qwe20

На матч с аутсайдером 42 тысячи!! Для нашего чемпионата - это космос!

21:22

баламошка

Красавцы! Молодцы! Спасибо!

21:21