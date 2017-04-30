Матч ЦСКА – "Спартак" начнется на 15 минут позже

Глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Леонид Трахтенберг сообщил "СЭ", что встреча 26-го тура чемпионата России с ЦСКА начнется на 15 минут позже запланированного – в 17.15.
– Нам сказали, что матч начнется в 17.15, – сказал Трахтенберг. (Сергей АСТАХОВ)
Причиной переноса старта дерби, по всей видимости, стала трансляция "Гран-при России" "Формулы-1" на канале "Матч ТВ", который должен показать футбол в прямом эфире. Гонка в Сочи затянулась из-за ряда дорожных инцидентов.
Дерби: перед матчем. Live! // "СЭ" проведет трансляцию матча ЦСКА - "Спартак"
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Новоуепинни
Бугага, дерби )) Знайте свое место и ждите на кухне, машинки важнее ))
17:10
Dimik1976
Мутко же сказал - всё продумано! Начнётся когда Вова у экрана сядет. Если конечно же он не решит вернуться в Москву,чтобы лично поприсутствовать.
16:49
serzheo
,
16:44
serzheo
Во. Владимир Владимирович пришел.
16:44
serzheo
Круто подопустили дерби "Всея Московии" )))) Браво Матч ТВ. )))
16:43
Русский
А если бы в Сочи дождь хреначил? Тогда бы матч перенесли на завтра? )))
16:41
Rexik
Гонка уже закончилась. Они боятся, что не успеют показать все памперсы и прокладки в рекламе.
16:41
titan2313
А заранее нельзя было запланировать?
16:39
Русский
Надо было Формулу-1 пораньше начинать. Пусть они под великое дерби подстраиваются)))
16:35
shpasic
клоуны!
16:34