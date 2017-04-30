16:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Матч ЦСКА – "Спартак" начнется на 15 минут позже

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Глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Леонид Трахтенберг сообщил "СЭ", что встреча 26-го тура чемпионата России с ЦСКА начнется на 15 минут позже запланированного – в 17.15.

– Нам сказали, что матч начнется в 17.15, – сказал Трахтенберг. (Сергей АСТАХОВ)

Причиной переноса старта дерби, по всей видимости, стала трансляция "Гран-при России" "Формулы-1" на канале "Матч ТВ", который должен показать футбол в прямом эфире. Гонка в Сочи затянулась из-за ряда дорожных инцидентов.

Дерби: перед матчем. Live! // "СЭ" проведет трансляцию матча ЦСКА - "Спартак"

результаты опроса
38162 чел.
Как закончится дерби ЦСКА - "Спартак"?
Крупной победой ЦСКА
9.9%
Победой ЦСКА с разностью в один-два мяча
31.2%
Результативной ничьей
18.5%
Нулевой ничьей
2.9%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
32.8%
Крупной победой "Спартака"
4.8%
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Новоуепинни

Бугага, дерби )) Знайте свое место и ждите на кухне, машинки важнее ))

17:10

Dimik1976

Мутко же сказал - всё продумано! Начнётся когда Вова у экрана сядет. Если конечно же он не решит вернуться в Москву,чтобы лично поприсутствовать.

16:49

serzheo

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16:44

serzheo

Во. Владимир Владимирович пришел.

16:44

serzheo

Круто подопустили дерби "Всея Московии" )))) Браво Матч ТВ. )))

16:43

Русский

А если бы в Сочи дождь хреначил? Тогда бы матч перенесли на завтра? )))

16:41

Rexik

Гонка уже закончилась. Они боятся, что не успеют показать все памперсы и прокладки в рекламе.

16:41

titan2313

А заранее нельзя было запланировать?

16:39

Русский

Надо было Формулу-1 пораньше начинать. Пусть они под великое дерби подстраиваются)))

16:35

shpasic

клоуны!

16:34