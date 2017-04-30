Матч ЦСКА – "Спартак" начнется на 15 минут позже

Глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Леонид Трахтенберг сообщил "СЭ", что встреча 26-го тура чемпионата России с ЦСКА начнется на 15 минут позже запланированного – в 17.15.

– Нам сказали, что матч начнется в 17.15, – сказал Трахтенберг. (Сергей АСТАХОВ)

Причиной переноса старта дерби, по всей видимости, стала трансляция "Гран-при России" "Формулы-1" на канале "Матч ТВ", который должен показать футбол в прямом эфире. Гонка в Сочи затянулась из-за ряда дорожных инцидентов.

Дерби: перед матчем. Live! // "СЭ" проведет трансляцию матча ЦСКА - "Спартак"