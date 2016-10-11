Массимо Каррера: "Я и подумать не мог, что моя карьера начнется в России"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что не готовился к работе наставником красно-белых после отставки Дмитрия Аленичева, сообщает TuttoMercatoWeb. Специалист отметил, что из-за языкового барьера ему непросто доносить некоторые свои мысли до подопечных.

– Вы стали главным тренером после отставки Дмитрия Аленичева...

– После ухода Аленичева руководство попросило меня побыть тренером команды в течение двух матчей, чтобы клуб успел найти нового наставника. Я с удовольствием принял это предложение, даже не рассчитывая остаться. Был уверен, что они пригласят нового главного тренера за это время. Судя по всему, в отведенный мне период я смог убедить в своей профпригодности, и мне доверили команду.

– Вы когда-нибудь представляли, что ваша самостоятельная карьера начнется в России?

– Нет, никогда об этом не думал. Но произошедшее сделало меня счастливым, этот опыт помогает мне расти. Я адаптируюсь к новой реальности, пытаюсь не перегружать игроков тактикой, иначе мы рискуем поставить их в не самые комфортные условия. Но я продолжаю настаивать на том, что организованность – ключ к успехам.

– Известно, что русский язык является достаточно тяжелым. Как вы общаетесь с футболистами?

– У меня был козырь в лице Сальваторе Боккетти, который помогал поддерживать со всеми связь. Позже мне был предоставлен переводчик, хотя очевидно, что некоторые мысли все равно тяжело доносить до игроков.

– По популярности "Спартака" в России на ум сразу приходит "Ювентус". Но московский клуб не знает радости чемпионства уже 15 лет...

– Я могу сказать, что наша команда отдает все силы для общего дела, мы до конца будем бороться для достижения нашей цели. Как бы ни складывался матч, мы всегда хотим уходить с поля с высоко поднятой головой. У нас очень приветливые болельщики, которые любят свой клуб и требуют от него побед, учитывая клубную историю. Я их понимаю.

– Ранее в "Спартаке" работали Эмери и Лаудруп. Вы уже успели понять, что не получилось у них в этом клубе?

– Мне сложно ответить на этот вопрос. Еще два месяца назад я не самым пристальным образом следил за чемпионатом России, поэтому причин их ухода не знаю. Находясь здесь, мне стало понятно, что эта команда должна побеждать, потому что к этому приучила история. Это оказывает определенное давление, справляться с которым не так легко.