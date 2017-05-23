Массимо Каррера: "В "Спартаке" могут появиться 3-4 футболиста"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что на следующий сезон клубу требуется более глубокий состав. Специалист подчеркнул, что в летнее трансферное окно в "Спартак" могут перейти 3-4 игрока.

– Не хотелось бы рассказывать о наших трансферных планах, это все-таки внутреннее дело клуба, – цитирует ТАСС Карреру. – Конечно, у нас есть определенные планы и мысли по этому поводу, не исключаю, что могут появиться 3-4 новых игрока. В следующем сезоне нам играть на три фронта – чемпионат страны, Кубок России и Лига чемпионов. Объективно нужно иметь более глубокий состав, чем сегодня.