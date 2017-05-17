Массимо Каррера: "В матче с "Ростовом" игрокам "Спартака" мешала мысль, что они уже почти чемпионы"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал гостем редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы журналистов отдела футбол. Наставник красно-белых отметил, что футболистам в матчах с "Крыльями Советов" (0:4), "Ростовом" (0:3) и "Томью" (1:0) не удалось сохранить концентрацию, чтобы показать свою игру.

– Один из худших поединков "Спартака" в сезоне – домашний против "Томи". Cразу после финального свистка вы проигнорировали пресс-конференцию, сказав, что проголодались и очень хотели посмотреть туринское дерби. А на "Открытие Арене" нельзя было покушать?

- (Улыбается.) Подобные матчи очень нервные. Команда понимает, что она обязана побеждать такого соперника, появляется нервозность, это мешает. Все пошло не так, как мы задумывали. Нечто похожее случилось в матчах против "Крыльев" и "Ростова". Мы обязаны были сохранять концентрацию. Меньше слов – больше дела. Нельзя начинать говорить о победе до того, как она достигнута. Тем более чемпионат состоит не из одной игры, и даже не из десяти. В этом и заключается менталитет чемпиона – всегда играть на своем максимуме, с первого до последнего тура. Ребятам сложно сразу к этому привыкнуть.

– Быстро уходя в подтрибунное помещение после встречи с "Томью", вы хотели показать команде свое отношение к их игре?

– Да. И ведь именно об я этом говорил на той самой первой встрече с командой: только предельная концентрация в каждом матче может сделать нас лучшими. Психология в данном случае очень важна. Тем более по ходу сезона прессой на нас оказывалось серьезное давление. Сохранять холодную голову в такой ситуации сложно, особенно если раньше с подобным не сталкивался. В матче с "Ростовом" это проявилось сильнее всего, игрокам мешала мысль, что они уже почти чемпионы. Хотя я всегда предупреждал, что думать так нельзя ни в коем случае.

Полное интервью Массимо Карреры