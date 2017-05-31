Массимо Каррера: "Уход Маурисиу - это внутреннее дело "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что полузащитник Маурисиу профессионально отработал свою аренду в прошлом сезоне. Несмотря на это, красно-белые не стали продлевать с ним контракт. Бразилец отыграл за команду 11 матчей в которых забил один мяч.

- Всех интересует, кто уйдет из "Спартака" и кто придет. Расскажете последние новости?

- Понимаю, что это горячие темы, но такую информацию обычно сообщает клуб, а не тренер. Это нормальная практика. Могу только сказать, что работа по трансферам идет постоянно, а я все время нахожусь на связи с руководством "Спартака". Но подробностей от меня не ждите.

- Об уходе защитника Маурисиу объявлено официально. Почему не воспользовались опцией о выкупе прав после окончания аренды? Это ваше личное решение?

- Совместное. И не вижу здесь никакой сенсации. Мы пришли к такому выводу, и это внутреннее дело клуба. Когда игрока берут в аренду, то это вовсе не означает, что в итоге его обязательно должны потом приобрести. При этом важно сказать, что Маурисиу - профессионал высокого уровня, и он внес свою лепту в нашу общую победу. Могу только поблагодарить бразильца за время, проведенное в "Спартаке", и отметить, что ему пришлось нелегко, потому что несколько раз пришлось выходить не на своей привычной позиции. Но так было нужно команде - и Маурисиу не подвел. (Георгий КУДИНОВ)

Полное интервью Массимо Карреры