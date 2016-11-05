Массимо Каррера: "Спартак" отдал душу и сердце"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в матче 13-го тура чемпионата России против "Томи" (1:0) отметил напряженный характер встречи. Специалист поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу.
– Знали, что сложная игра, тяжелое поле, – сказал Каррера в эфире телеканала "Наш футбол". – Хорошо сыграли. Ребята отдали душу и сердце. Порой была нужна удача, мы ее ищем.
Птицuk
Отлично, Тренер! Как минимум в умении и способности настроить команду тебе нет равных! Много лет уже не видел такой Спартак! Даже когда не ладится игра, травмы, промахи, невезение, но есть самоотдача и борьба и это приносит результат! С 10 победой вас, спартаковцы!
14:32
defender_8
За Спартак не болею, но с тренером согласен. Борьба за каждый метр - это очень трудно, но спартаковцы сумели и показали хорошее видение поля. Поздравляю.
14:22
MAXXXSPA
ХОЧЕТСЯ ЧТОБЫ ОНИ ИГРАЛИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!! Молодец Тренер.
14:10
werder63
Спартачи - с очередной уверенной победой на классе ! А гниль на форуме нашей статье просто ВОЕТ от бессилия и злобы))) Даже они понимают, что Спартак - чемпион!)))
14:01
Taels
Пока остальные клубы бьются в европе за Россию,мясцо сливает АЕК ,чтобы освободится от лишних игр.Недостойны чампиёнства.
13:55
ЗЮК
mr.objectivity,как у тебя мозгов.
13:50
Dymanomashina
У Спартака начало проявляться то, чего я не видел еще со времен тренера Черчесова, а уж при Аленичеве этого не было как такового - СОЛИДНОСТЬ, ИГРА НА КЛАССЕ. Молодцы! Невольно ловлю себя на мысли, что начинаю этому Спартаку симпатизировать. Уже никто не раздражает.......кроме Федуна. Да и тот с Каррерой явно угадывает. Будем посмотреть дальше!
13:49
Союз Аполлонович
Массимо, красавец!! Тренерище!!!
13:33
aloveku
главное что победы забирает
13:33
mr.objectivity
Ты отдал душу и сердце... Вернее, продал дьяволу... У мясных души и сердца никогда не было
13:33
redshark
"СПАРТАК" ОТДАЛ ДУШУ И СЕРДЦЕ"...А мы тебе отдаем свои сердца! Массимо, у тебя не будет лучшей команды!
13:32
PELMEN GUBASTIY
А также ПЕЧЕНЬ, ПОЧКИ, ЛЁГКИЕ и ост. ЛИВЕР !!!! Короче, ВСЕ на ФАРШ Т.В. !!!!!!!!!!
13:28
Болела_23
Честно говоря я был за Аленя и расстроился, когда его убрали. Но теперь я уже с ужасом вспоминаю Аленя игры 1:0, которые часто заканчивались упущенными победами в последние 5 минут. И когда у аутсайдеров не могли выиграть даже дома. А теперь начинаю в Карреру!
13:27
Exsorsist
Xen1um Aut, в бан неадеквата ===================== Бесполезно, он страдает (Aut)измом, он не лечится.
13:20
краснобелов-спартаков
Молодчики! С победой!
13:16
budulay1974
Ну кто еще не отписался обиженных болельщиков других клубов. Вы скоро от злости лопните все. Что Спартак идет на первом месте после середины Чемпионата России
13:16
Xen1um
Aut, в бан неадеквата
13:16
SS-1525-Sergey
Лучше бы клуб Богу душу отдал, а так заложил её чёрту и тот им прописал бромантан и карму испортил!
13:10
redshark
Спасибо тренер, за команду!
13:09
redshark
Спасибо Тренер, за Команду!
13:08