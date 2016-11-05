Массимо Каррера: "Спартак" отдал душу и сердце"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в матче 13-го тура чемпионата России против "Томи" (1:0) отметил напряженный характер встречи. Специалист поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу.

– Знали, что сложная игра, тяжелое поле, – сказал Каррера в эфире телеканала "Наш футбол". – Хорошо сыграли. Ребята отдали душу и сердце. Порой была нужна удача, мы ее ищем.