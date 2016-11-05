13:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Спартак" отдал душу и сердце"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в матче 13-го тура чемпионата России против "Томи" (1:0) отметил напряженный характер встречи. Специалист поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу.

– Знали, что сложная игра, тяжелое поле, – сказал Каррера в эфире телеканала "Наш футбол". – Хорошо сыграли. Ребята отдали душу и сердце. Порой была нужна удача, мы ее ищем.

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КОММЕНТАРИИ (20)
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Птицuk

Отлично, Тренер! Как минимум в умении и способности настроить команду тебе нет равных! Много лет уже не видел такой Спартак! Даже когда не ладится игра, травмы, промахи, невезение, но есть самоотдача и борьба и это приносит результат! С 10 победой вас, спартаковцы!

14:32

defender_8

За Спартак не болею, но с тренером согласен. Борьба за каждый метр - это очень трудно, но спартаковцы сумели и показали хорошее видение поля. Поздравляю.

14:22

MAXXXSPA

ХОЧЕТСЯ ЧТОБЫ ОНИ ИГРАЛИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!! Молодец Тренер.

14:10

werder63

Спартачи - с очередной уверенной победой на классе ! А гниль на форуме нашей статье просто ВОЕТ от бессилия и злобы))) Даже они понимают, что Спартак - чемпион!)))

14:01

Taels

Пока остальные клубы бьются в европе за Россию,мясцо сливает АЕК ,чтобы освободится от лишних игр.Недостойны чампиёнства.

13:55

ЗЮК

mr.objectivity,как у тебя мозгов.

13:50

Dymanomashina

У Спартака начало проявляться то, чего я не видел еще со времен тренера Черчесова, а уж при Аленичеве этого не было как такового - СОЛИДНОСТЬ, ИГРА НА КЛАССЕ. Молодцы! Невольно ловлю себя на мысли, что начинаю этому Спартаку симпатизировать. Уже никто не раздражает.......кроме Федуна. Да и тот с Каррерой явно угадывает. Будем посмотреть дальше!

13:49

Союз Аполлонович

Массимо, красавец!! Тренерище!!!

13:33

aloveku

главное что победы забирает

13:33

mr.objectivity

Ты отдал душу и сердце... Вернее, продал дьяволу... У мясных души и сердца никогда не было

13:33

redshark

"СПАРТАК" ОТДАЛ ДУШУ И СЕРДЦЕ"...А мы тебе отдаем свои сердца! Массимо, у тебя не будет лучшей команды!

13:32

PELMEN GUBASTIY

А также ПЕЧЕНЬ, ПОЧКИ, ЛЁГКИЕ и ост. ЛИВЕР !!!! Короче, ВСЕ на ФАРШ Т.В. !!!!!!!!!!

13:28

Болела_23

Честно говоря я был за Аленя и расстроился, когда его убрали. Но теперь я уже с ужасом вспоминаю Аленя игры 1:0, которые часто заканчивались упущенными победами в последние 5 минут. И когда у аутсайдеров не могли выиграть даже дома. А теперь начинаю в Карреру!

13:27

Exsorsist

Xen1um Aut, в бан неадеквата ===================== Бесполезно, он страдает (Aut)измом, он не лечится.

13:20

краснобелов-спартаков

Молодчики! С победой!

13:16

budulay1974

Ну кто еще не отписался обиженных болельщиков других клубов. Вы скоро от злости лопните все. Что Спартак идет на первом месте после середины Чемпионата России

13:16

Xen1um

Aut, в бан неадеквата

13:16

SS-1525-Sergey

Лучше бы клуб Богу душу отдал, а так заложил её чёрту и тот им прописал бромантан и карму испортил!

13:10

redshark

Спасибо тренер, за команду!

13:09

redshark

Спасибо Тренер, за Команду!

13:08

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