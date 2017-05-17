Массимо Каррера: "Мне даже кажется, что я когда-то играл против "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал гостем редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы журналистов отдела футбола. Наставник отметил, что сложно оценить силу конкретной команды в рамках другого чемпионата.

– Вы много лет работали в Италии. На что мог бы претендовать нынешний "Спартак" в серии А?

– Невозможно сказать. Необходимо играть в серии А, чтобы это понять. Я, конечно, могу сказать, что команда пришла бы к финишу, например, четвертой, но это навскидку. Сложно взять команду и поместить ее в другой чемпионат.

– "Ювентус" в России был бы вне конкуренции?

– Да и другие команды: "Рома", "Наполи". Это шутка (смеется). Все это сложно проверить и подтвердить.

– Когда вы играли в 90-е, что тогда знали о "Спартаке"?

– Мне даже кажется, что я когда-то играл против "Спартака". Возможно, когда был в "Ювентусе". Надо немного освежить воспоминания (улыбается). Конечно, знал, что у этой команды огромная армия болельщиков. Это, кстати, тоже повлияло на мое решение приехать сюда.

– А случайно не помните, как "Спартак" прошел "Наполи" с Марадоной в Кубке чемпионов?

– Я никогда не следил за "Наполи", смотрел только матчи "Ювентуса" (улыбается).

Полное интервью Массимо Карреры